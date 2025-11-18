National Real Estate: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

National Real Estate hat am 16.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Quartal hat National Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 26,35 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at