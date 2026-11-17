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17.11.2026 06:31:28
National Real Estate: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
National Real Estate hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Auf der Umsatzseite hat National Real Estate im vergangenen Quartal 5,2 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 380,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Real Estate 1,1 Millionen KWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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