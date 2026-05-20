National Real Estate stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

National Real Estate hat am 17.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat National Real Estate 1,3 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,9 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at