National Refinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

National Refinery veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 144,68 PKR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,82 PKR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 91,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 152,31 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 79,57 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at