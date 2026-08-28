National Refinery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

National Refinery gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 36,30 PKR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,710 PKR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Refinery im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 149,22 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 81,72 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 77,09 PKR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei National Refinery ein Gewinn pro Aktie von -185,910 PKR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat National Refinery im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 43,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440,84 Milliarden PKR. Im Vorjahr waren 307,66 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at