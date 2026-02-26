National Refinery zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National Refinery hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,26 PKR gegenüber -56,230 PKR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Refinery in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95,02 Milliarden PKR im Vergleich zu 74,86 Milliarden PKR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at