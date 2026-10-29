National Research A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

National Research A hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 38,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte National Research A 34,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at