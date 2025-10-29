National Research A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National Research A lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte National Research A 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat National Research A 34,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,8 Millionen USD umgesetzt worden.

