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30.04.2026 06:31:29
National Research A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
National Research A präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 34,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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