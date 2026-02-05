National Research A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Research A hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,66 Prozent auf 35,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,500 USD. Im Vorjahr hatte National Research A 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 137,39 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 143,06 Millionen USD umgesetzt.

