National Research A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

National Research A hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das National Research A ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,97 Prozent auf 35,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at