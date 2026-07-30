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30.07.2026 06:31:29
National Research B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
National Research B präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 35,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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