National Research B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Research B präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 35,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at