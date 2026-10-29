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29.10.2026 06:31:29
National Research B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
National Research B hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte National Research B ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 34,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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