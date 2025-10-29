National Research B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

National Research B hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte National Research B einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 35,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at