|
05.02.2026 06:31:28
National Research B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
National Research B äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Research B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 36,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 0,520 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte National Research B 1,04 USD je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 137,39 Millionen USD, gegenüber 143,06 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,96 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.