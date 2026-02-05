National Research B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

National Research B äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Research B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 36,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,520 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte National Research B 1,04 USD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 137,39 Millionen USD, gegenüber 143,06 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,96 Prozent präsentiert.

