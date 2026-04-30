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30.04.2026 06:31:29
National Research B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
National Research B hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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