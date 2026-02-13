National Retail Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Retail Properties hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 238,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 218,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,07 USD. Im Vorjahr waren 2,15 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 869,27 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 926,21 Millionen USD ausgewiesen.

