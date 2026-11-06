National Retail Properties legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Retail Properties hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

National Retail Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,510 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Retail Properties im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 249,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 230,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at