National Retail Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

National Retail Properties hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei National Retail Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 0,530 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 230,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 218,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at