National Retail Properties präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Retail Properties hat am 09.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,370 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 186,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,9 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 1,51 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte National Retail Properties 1,22 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat National Retail Properties im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 723,86 Millionen USD. Im Vorjahr waren 658,79 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD und einen Umsatz von 714,22 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at