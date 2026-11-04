National Retail Properties Aktie
WKN DE: A0JMJZ / ISIN: US6374171063
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04.11.2026 14:54:23
National Retail Properties Q4 Net Profit Rises; Boosts FY26 EPS Outlook
(RTTNews) - REIT National Retail Properties, Inc. (NNN) reported Thursday that net earnings for the third quarter increased to $109.93 million or $0.57 per share from $96.84 million or $0.51 per share in the prior-year quarter.
Funds from Operations or FFO, available to common stockholders for the quarter were $172.41 million or $0.90 per share, up from $159.67 million or $0.84 per share last year.
Core FFO, available to common stockholders was $172.58 million or $0.90 per share, compared to $159.37 million or $0.85 per share a year ago.
Adjusted FFO available to common stockholders was $174.37 million or $0.91 per share, compared to $161.06 million or $0.86 per share a year ago.
Revenues for the quarter grew to $249.68 million from $230.16 million in the same quarter last year.
Looking ahead to fiscal 2026, the company continues to project core FFO in a range of $3.50 to $3.54 per share and AFFO in a range of $3.55 to $3.59 per share. Net earnings are now expected in a range of $2.00 to $2.04 per share, down from the prior forecast range of $2.01 to $2.05 per share.
In Thursday's pre-market trading, NNN is trading on the NYSE at $42.00, up $0.31 or 0.74 percent.
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