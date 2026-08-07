National Retail Properties stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Retail Properties hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat National Retail Properties mit einem Umsatz von insgesamt 244,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at