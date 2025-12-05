National Scientific zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National Scientific hat am 03.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,35 Prozent auf 1,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,9 Millionen USD gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,35 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,40 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at