29.01.2026 06:31:29
National Securities Depository: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
National Securities Depository hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 4,48 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,29 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,94 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 4,90 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,86 Milliarden INR gesehen hatten.
