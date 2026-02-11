|
National Shipping mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
National Shipping hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 1,06 SAR gegenüber 0,510 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat National Shipping mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 47,21 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,63 SAR beziffert. Im Vorjahr hatten 2,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 10,35 Milliarden SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte National Shipping 9,48 Milliarden SAR umgesetzt.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,44 SAR je Aktie sowie einen Umsatz von 9,82 Milliarden SAR ausgegeben.
