National Shipping öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Shipping präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,56 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,550 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,46 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,24 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at