National Shipping: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

National Shipping hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,44 SAR. Im Vorjahresquartal hatte National Shipping ebenfalls ein EPS von 0,440 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,31 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 156,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,46 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at