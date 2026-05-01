National Silicon Industry Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

National Silicon Industry Group A stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das National Silicon Industry Group A ein Ergebnis je Aktie von -0,080 CNY vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,08 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 797,9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at