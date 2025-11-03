National Silicon Industry Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Silicon Industry Group A lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 943,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 905,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at