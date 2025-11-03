|
03.11.2025 06:31:29
National Silicon Industry Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
National Silicon Industry Group A lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 943,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 905,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
