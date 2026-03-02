National Silicon Industry Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

National Silicon Industry Group A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei National Silicon Industry Group A ein EPS von -0,160 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat National Silicon Industry Group A im vergangenen Quartal 1,07 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Silicon Industry Group A 909,1 Millionen CNY umsetzen können.

Experten hatten einen Verlust von 0,010 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,00 Milliarden CNY erwartet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,530 CNY. Im Vorjahr waren -0,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat National Silicon Industry Group A 3,72 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,211 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,71 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at