National Standard (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Standard (India) gab am 19.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,63 INR, nach 1,08 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Standard (India) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 79,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 31,7 Millionen INR im Vergleich zu 156,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at