20.04.2026 06:31:29

National Standard (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

National Standard (India) ließ sich am 17.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Standard (India) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,58 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,80 INR je Aktie generiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,83 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei National Standard (India) ein Gewinn pro Aktie von 6,60 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 8,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 204,18 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 223,30 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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