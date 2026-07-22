National Standard (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

National Standard (India) lud am 20.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,27 INR gegenüber 0,490 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at