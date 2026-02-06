National Steel Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

National Steel Industry stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 JOD gegenüber -0,020 JOD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,9 Millionen JOD – eine Minderung von 81,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,9 Millionen JOD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,160 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 JOD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,65 Millionen JOD – das entspricht einem Minus von 62,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,89 Millionen JOD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at