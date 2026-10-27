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27.10.2026 06:31:29
National Steel Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
National Steel Industry ließ sich am 25.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Steel Industry die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 JOD gegenüber 0,060 JOD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 92,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,9 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 1,5 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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