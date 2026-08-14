National Stock Yards präsentierte Quartalsergebnisse

National Stock Yards stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei National Stock Yards ein EPS von -3,490 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at