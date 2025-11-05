National Storage Affiliates Trust legte Quartalsergebnis vor

National Storage Affiliates Trust stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte National Storage Affiliates Trust 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 188,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at