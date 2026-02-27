National Storage Affiliates Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Storage Affiliates Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Storage Affiliates Trust in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 187,0 Millionen USD im Vergleich zu 190,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,690 USD gegenüber 1,18 USD im Vorjahr.

National Storage Affiliates Trust hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 752,93 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 770,34 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at