National Storage Affiliates Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Storage Affiliates Trust hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat National Storage Affiliates Trust 185,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 188,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at