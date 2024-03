National Storage Affiliates Trust: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

National Storage Affiliates Trust präsentierte in der am 29.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das EPS lag bei 0,720 USD. Im letzten Jahr hatte National Storage Affiliates Trust einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Storage Affiliates Trust in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 215,4 Millionen USD im Vergleich zu 208,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,789 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 846,82 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at