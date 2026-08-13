National Vision: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

National Vision präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 498,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 486,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at