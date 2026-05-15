National Vision: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Vision hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat National Vision im vergangenen Quartal 543,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Vision 510,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at