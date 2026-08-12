National Vision Holdings, Inc. Profit Rises In Q2

(RTTNews) - National Vision Holdings, Inc. (EYE) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $12.416 million, or $0.15 per share. This compares with $8.725 million, or $0.11 per share, last year.

Excluding items, National Vision Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $31.574 million or $0.25 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.5% to $498.805 million from $486.423 million last year.

National Vision Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $12.416 Mln. vs. $8.725 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.11 last year. -Revenue: $498.805 Mln vs. $486.423 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.94 To $ 1.09 Full year revenue guidance: $ 2.037 B To $ 2.076 B