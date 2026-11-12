National Vision Holdings Aktie
WKN DE: A2H5Q0 / ISIN: US63845R1077
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12.11.2026 12:28:05
National Vision Holdings, Inc. Reports Increase In Q3 Income
(RTTNews) - National Vision Holdings, Inc. (EYE) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $19.188 million, or $0.24 per share. This compares with $3.372 million, or $0.04 per share, last year.
Excluding items, National Vision Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $0.30 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $510.533 million from $487.330 million last year.
National Vision Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.188 Mln. vs. $3.372 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.04 last year. -Revenue: $510.533 Mln vs. $487.330 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.95 To $ 1.03 Full year revenue guidance: $ 2.019 B To $ 2.038 B
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