National Vision Holdings, Inc. Reports Increase In Q3 Income

(RTTNews) - National Vision Holdings, Inc. (EYE) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $19.188 million, or $0.24 per share. This compares with $3.372 million, or $0.04 per share, last year.

Excluding items, National Vision Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $0.30 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.8% to $510.533 million from $487.330 million last year.

National Vision Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.188 Mln. vs. $3.372 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.04 last year. -Revenue: $510.533 Mln vs. $487.330 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.95 To $ 1.03 Full year revenue guidance: $ 2.019 B To $ 2.038 B