National Vision Holdings Aktie
WKN DE: A2H5Q0 / ISIN: US63845R1077
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12.08.2026 12:46:51
National Vision Q2 Profit, Revenue Increase; Raises FY Adj. EPS Outlook- Update
(RTTNews) - National Vision Holdings, Inc. (EYE), an optical retail company, on Wednesday reported higher second-quarter profit, mainly supported by revenue growth.
Net income increased to $12.42 million, or $0.15 per share, from $8.73 million, or $0.11 per share, in the prior-year quarter.
Excluding one-time items, adjusted earnings climbed to $0.25 from $0.18 a year ago.
Income from operations rose to $21.30 million from $16.45 million last year. Adjusted operating income increased to $31.57 million from $23.80 million
EBITDA rose to $44.52 million from $38.99 million, and adjusted EBITDA increased to $54.63 million from $46.17 million.
Total net revenue grew 2.5% to $498.81 million from $486.42 million a year ago.
Net product sales increased to $403.14 million from $394.59 million, while net sales of services and plans rose to $95.67 million from $91.83 million.
Looking ahead, the company raised its adjusted EPS outlook to $0.94-$1.09, from the previous range of $0.85-$1.09. Revenue guidance was narrowed to $2.037 billion-$2.076 billion, compared with the prior outlook of $2.033 billion-$2.091 billion.
National Vision shares were up nearly 2% in pre-market trading after closing at $22.06 on Tuesday.
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