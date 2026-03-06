National Vision veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

National Vision hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach -0,360 USD im Vorjahresvergleich.

National Vision hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 503,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 437,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,370 USD. Im letzten Jahr hatte National Vision einen Gewinn von -0,360 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,99 Milliarden USD – ein Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem National Vision 1,82 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,703 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,98 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at