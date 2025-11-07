National Vision zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National Vision hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Vision im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 487,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 451,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at