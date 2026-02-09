National: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

National ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

National hat ein EPS von 0,03 AED vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 AED auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 219,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 648,2 Millionen AED umgesetzt, gegenüber 202,9 Millionen AED im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,180 AED beziffert, während im Vorjahr 0,080 AED je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2,18 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 703,05 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at