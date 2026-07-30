National: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

National hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,02 AED. Im letzten Jahr hatte National einen Gewinn von 0,030 AED je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat National mit einem Umsatz von insgesamt 508,9 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 497,0 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 2,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at