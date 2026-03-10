Nationalbank: Iran-Krieg dämpft Wirtschaftswachstum in Österreich

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ausführliche Fassung mit Zitaten und Aussagen Kochers zu Überlegungen, Steuern auf Treibstoffe zu senken ---------------------------------------------------------------------

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran wird das Wirtschaftswachstum in Österreich dämpfen und die Teuerung anheizen. Das sagte Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien und präsentierte mehrere Szenarien zu den Auswirkungen gestiegener Öl- und Gaspreise. Dabei warnte er vor übereilten politischen Eingriffen wie Steuersenkungen auf Treibstoffe. Eine Rezession für Österreich oder die Eurozone schloss der Notenbankchef jedoch aus.

OeNB-Chefvolkswirt Wolf Heinrich Reuter rechnete drei mögliche Szenarien für das Jahr 2026 vor. Gehen die Preise für Öl und Gas im Jahresverlauf wieder auf das Vorkrisenniveau zurück, dürfte das österreichische Wachstum um 0,25 Prozentpunkte geringer ausfallen und die Inflation um 0,5 Prozentpunkte steigen. Verharren die Energiepreise jedoch bis Jahresende auf hohem Niveau, erwartet die OeNB ein um 0,5 Prozentpunkte niedrigeres Wachstum sowie einen Anstieg der Inflationsrate um einen Prozentpunkt. Bei einem raschen Ende des Konflikts gäbe es hingegen kaum negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Eine detaillierte Konjunkturprognose wird die OeNB am 24. März vorlegen.

Kocher: "Nicht überhastet reagieren"

Zur aktuellen Diskussion über mögliche Steuersenkungen auf Treibstoffe zeigte sich Kocher zurückhaltend, da es noch keine konkreten Modelle der Bundesregierung gebe. Eine reine Steuersenkung würde zudem Vielverbraucher bevorzugen. "Man kann sich nicht von der weltweiten Entwicklung abkoppeln", betonte der OeNB-Gouverneur und stellte klar: "Jede Maßnahme, die man trifft, egal, ob es ein Preisdeckel ist oder ob man bei der Steuer was macht, erfordert entweder auf der einen Seite eine Subventionierung, irgendwo Geld aus dem Budget, oder eine Rationierung, weniger Verbrauch, was gar nicht so einfach ist." Kocher mahnte zur Besonnenheit: "Nicht überhastet zu reagieren, ist, glaube ich, richtig im Moment."

Trotz der angespannten Lage sieht Kocher keine Gefahr eines breiten wirtschaftlichen Einbruchs. "Ich sehe im Moment für Österreich und für die Europäische Union, für die Eurozone, keine Rezession", erklärte er.

EZB will "rasch und klar reagieren

Mit Blick auf die anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche betonte Kocher, dass sich das Umfeld für die Geldpolitik verändert habe. Die EZB sei aber "vorbereitet darauf, rasch und auch klar zu reagieren". Es sei entscheidend, die Zinsentwicklung so zu gestalten, dass sich die Inflation nicht verfestigt.

Angesprochen auf Geldwäsche-Vorwürfe in Zusammenhang mit einem für die Ukraine bestimmten Geldtransport, der in Ungarn festgehalten wurde, erklärte Kocher, dass der Bargeldaustausch zwischen Ländern ein "üblicher Vorgang" sei. Hinsichtlich möglicher Untersuchungen verwies er auf die zuständige Behörde: "Alles, was Geldwäsche betrifft, betrifft die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die zuständig ist."

